العدسة تلتقط لغة جسد الملك عبدالله وتأثره بزفاف ولي عهده العريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقطت عدسات الكاميرا لغة جسد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني واختلاط مشاعر الفرح والفخر والتأثر بمراسم زفاف نجله الأكبر وولي عهده الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، الخميس.

ونشر الديوان الملكي الأردني مقطع فيديو معلقا: "ما أعظم فرحة أبي الحسين وما أسمى حنوَّ الأب بكل معانيه"، بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، والتي تظهر فيها مشاعر والد العريس وقائد الدولة.

ونشر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني تغريدة، السبت، قال فيها: " شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية حيث توجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية، وعلى المنصة انضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين.