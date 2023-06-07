عقب إصدار نظارات ميتا وأبل.. ما هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC)، الاثنين، عن منتجات جديدة، بعضها تكشف عنه للمرة الأولى، أبرزها نظارة فيجن برو للواقع الافتراضي المعزز، التي تعد أكثر منتجات الشركة طموحًا منذ سنوات.

ووفقًا لتكلفة المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر آبل، ستبلغ تكلفة نظارات فيجن برو للواقع المعزز: 3499 دولارًا. حيث بلغت تكلفة أقرب منافس لها، نظارة ميتا كويست برو، تكلفتها 999 دولارًا.

وقالت آبل إن نظارات فيجن برو سيتم طرحها للبيع في أوائل العام المقبل، بعد أن يتاح للمطورين الوقت لبناء تطبيقات تعمل مع النظام. ستعمل نظارات الواقع الافتراضي المعزز الجديدة من آبل، مع مجموعة من التطبيقات التي ذكرتها الشركة يوم الإثنين.

إليكم شرحا يوضح الواقع المعزز والافتراضي والمختلط والممتد: