عقب إصدار نظارات ميتا وأبل.. ما هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين (WWDC)، الاثنين، عن منتجات جديدة، بعضها تكشف عنه للمرة الأولى، أبرزها نظارة فيجن برو للواقع الافتراضي المعزز، التي تعد أكثر منتجات الشركة طموحًا منذ سنوات.
ووفقًا لتكلفة المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر آبل، ستبلغ تكلفة نظارات فيجن برو للواقع المعزز: 3499 دولارًا. حيث بلغت تكلفة أقرب منافس لها، نظارة ميتا كويست برو، تكلفتها 999 دولارًا.
وقالت آبل إن نظارات فيجن برو سيتم طرحها للبيع في أوائل العام المقبل، بعد أن يتاح للمطورين الوقت لبناء تطبيقات تعمل مع النظام. ستعمل نظارات الواقع الافتراضي المعزز الجديدة من آبل، مع مجموعة من التطبيقات التي ذكرتها الشركة يوم الإثنين.
إليكم شرحا يوضح الواقع المعزز والافتراضي والمختلط والممتد:
- الواقع المعزز (AR) هي تقنية تسمح بتراكب العناصر الرقمية في بيئة العالم الحقيقي. في تجربة الواقع المعزز، يمكنك مشاهدة عرض مركب للعناصر المادية أو الحقيقية والعناصر الرقمية. ومع ذلك، لا يوجد تفاعل بين العناصر الرقمية وعناصر العالم المادي.
- الواقع الافتراضي (VR) هي تقنية تسمح بإنشاء بيئة رقمية غامرة بالكامل. في تجارب الواقع الافتراضي، يتم حظر البيئة المادية أو الواقعية تمامًا.
- الواقع المختلط (MR) هي تقنية لا تسمح فقط بتركيب العناصر الرقمية في بيئة العالم الحقيقي، ولكن أيضًا تفاعلها. في تجربة MR، يمكن للمستخدم رؤية العناصر الرقمية والعناصر المادية والتفاعل معها. لذلك، تحصل تجارب MR على مدخلات من البيئة وسوف تتغير وفقًا لها.
- الواقع الممتد (XR) هو مصطلح شامل يغطي جميع هذه التقنيات المختلفة، بما في ذلك AR و MR و VR.