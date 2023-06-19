دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع مقطع فيديو لرائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، الأحد، وهما يجيبان على سؤال "هل الأرض كروية أو مسطحة؟"، مؤكدين أنها كروية.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أجاب الرائدان على سؤال حول كروية الأرض، وقال القرني: "الأرض كروية بلا شك، وفي إثباتات عديدة سواء فيزيائية أو علمية أو بحثية ولكن الأرض كروية وبنشارككم مقطع يثبت ذلك قريبا إن شاء الله".

من جانبها، قالت أول رائدة فضاء سعودية وعربية تزور محطة الفضاء الدولية، ريانة برناوي: "والله شفناها كروية... هي الأرض كروية".

وتفاعل مغردون مع المقطع المتداول، إذ كتب المغرد، إياد الحمود، تعليقا على الفيديو بالقول: "أعتقد كذا انتهى الجدل مع أصحاب الأرض المسطحة".

وكتب مغرد آخر تعليقا على الفيديو قال فيه: " اللي يفتحون مساحات الأرض مسطحة ولا كروية... خلاص الحلقة الأخيرة".

وعلقت إحدى المغردات بالقول: "أتمنى سؤال هل الأرض مسطحه ام كرويه ينتهي".

وكان القرني وبرناوي زارا محطة الفضاء الدولية وأنجزا خلال الزيارة مهمة علمية وعادا إلى الأرض في 31 مايو/أيار الماضي وقد وصلا إلى السعودية قبل يومين.