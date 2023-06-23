دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لحظة وصوله إلى مقر قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة الفرنسية، باريس.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ولي العهد السعودي لحظة نزوله من السيارة تحت المطر ومرافقيه حوله يحملون المظلات.

وترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن ولي العهد "شهد الافتتاح الرسمي للقمة"، لافتة إلى أن القمة تتناول "مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية".