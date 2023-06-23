دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الخميس، على سؤال طرحه أحد المتابعين له بشأن إمكانية قبوله خوض تجربة مثل الغواصة تيتان التابعة لشركة "أوشن غيت"، التي فُقدت شمال المحيط الأطلسي أثناء رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم "تيتانيك".

وكان المتابع وجه لساويرس سؤالا: " لو اتعرض عليك تجربة زي الغواصة تيتان تحب تخوض التجربة ولا لا؟"، ورد رجل الأعمال المصري بقوله: "لا طبعا .. مبحبش المغامرات و لا الرياضة الخطرة …مش ناقص وجع قلب".

يذكر أن شركة "أوشن غيت" أعلنت، الخميس، في بيان، أنها تعتقد أن "ركاب الغواصة ماتوا للأسف".

وقالت الشركة: "نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زادة داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هينري نارغيوليت، فُقدوا للأسف".

وأضافت: "كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".

واختمت الشركة بيانها بالقول: " قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة، وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي، نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".

في غضون ذلك، أعلن الأدميرال جون موغير، قائد منطقة خفر السواحل الأولى في الولايات المتحدة أن حطام الذي عُثر عليه يتوافق مع فرضية حدوث "انفجار داخلي كارثي" في الغواصة.

وأدلى موغير بهذه التصريحات بعد سؤاله عن احتمالات استعادة أفراد طاقم الغواصة "تيتان".

وقال: "هذه بيئة لا ترحم بشكل لا يصدق أسفل قاع البحر، ويتوافق الحطام مع فرضية حدوث انفجار داخلي كارثي للسفينة".