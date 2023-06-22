أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شركة OceanGate الخميس إنهم يعتقدون أن ركاب الغواصة المفقودة "ماتوا للأسف"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة في بيان: "نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زادة داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هينري نارغيوليت، فُقدوا للأسف".

وأردفت الشركة في بيانها: " كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".

وختمت الشركة بيانها بالقول: " قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".