شركة "OceanGate" تعلن وفاة ركاب الغواصة المفقودة: كانوا مستكشفين حقيقيين

العالم
نشر
دقيقة قراءة
سباق مع الزمن.. جهود البحث عن الغواصة المفقودة أثناء رحلتها نحو حطام "تيتانيك" تواجه تحديات كبيرة
02:50
سباق مع الزمن.. البحث عن الغواصة المفقودة بطريقها لحطام تيتانيك يواجه تحديات كبيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شركة OceanGate الخميس إنهم يعتقدون أن ركاب الغواصة المفقودة "ماتوا للأسف"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة في بيان: "نعتقد أن مديرنا التنفيذي ستوكتون راش وشاه زادة داود ونجله سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هينري نارغيوليت، فُقدوا للأسف".

وأردفت الشركة في بيانها: " كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين  يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغف عميق لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".

قد يهمك أيضاً

مذكرة راجعتها CNN: تقييمات بأن الحطام الذي عُثر عليه يعود للغواصة المفقودة

وختمت الشركة بيانها بالقول: " قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد عائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".

نشر 

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.