المنتدى الاقتصادي العالمي: سد الفجوة بين الجنسين قد يستغرق 131 عاما

(CNN) -- رصد المنتدى الاقتصادي العالمي تراجعا بشأن التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وقدر المنتدى، في تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين 2023" الذي أصدره الأربعاء، أن النساء لن يحققن المساواة مع الرجال لمدة 131 عاما أخرى، بمعنى آخر، ليس حتى عام 2154.

وقال التقرير إن الفجوة بين الجنسين - وهي مقياس للمساواة عبر مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم - قلت بنسبة 0.3٪ فقط مقارنة بالعام الماضي.

وكتبت مديرة المنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي، في التقرير أن "التقدم الفاتر في سد تلك الفجوات وكذلك المؤشرات في مجالات مثل الاقتصاد يخلقان حالة ملحة لاتخاذ إجراءات متجددة ومنسقة".

وأضافت: "تميزت السنوات الأخيرة بانتكاسات كبيرة في مجال التكافؤ بين الجنسين على مستوى العالم، مع تعطل التقدم السابق بسبب تأثير جائحة كوفيد 19 على النساء والفتيات في التعليم والقوى العاملة، تليها أزمات اقتصادية وجيوسياسية، واليوم، تشهد بعض أجزاء العالم انتعاشا جزئيا بينما يعاني البعض الآخر من التدهور مع ظهور أزمات جديدة."

وذكرت زهيدي أن "تسريع التقدم نحو التكافؤ بين الجنسين لن يؤدي فقط إلى تحسين النتائج بالنسبة للنساء والفتيات، ولكنه يفيد الاقتصادات والمجتمعات على نطاق أوسع، ويعيد إحياء النمو، ويعزز الابتكار ويزيد القدرة على الصمود".

ويقيس مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المساواة بين الجنسين في 146 دولة وعبر أربعة مجالات: المشاركة والفرص الاقتصادية ، والتحصيل التعليمي ، والصحة والبقاء ، والتمكين السياسي.

وقد تحسن التكافؤ العام بنسبة 4.1 نقطة مئوية منذ أن أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي المؤشر في عام 2006.

وبينما يُظهر التقرير تقدما في مجالات التحصيل التعليمي والارتقاء في فئتي الصحة والبقاء والتمكين السياسي، رصد بعض التراجع بخصوص المشاركة الاقتصادية، ودق أجراس الإنذار من "أزمة ما بعد الوباء".

وقال إن "التعافي من الصدمة وما أعقبها من أزمة متعددة كان بطيئا، وحتى الآن غير مكتمل، والسياق الحالي، إلى جانب التغيرات التكنولوجية والمناخية ، يهدد بالتسبب في مزيد من التراجع في التمكين الاقتصادي للمرأة".

وأضاف التقرير: "لا يقتصر الأمر على خسارة الملايين من النساء والفتيات في الوصول إلى الفرص الاقتصادية ، ولكن هذه الانتكاسات لها أيضًا عواقب واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي."

ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأمر سيستغرق 169 عاما لتحقيق التكافؤ الاقتصادي العالمي و162 عاما لتحقيق التكافؤ السياسي.

واستطاعت 9 دول فقط سد ما لا يقل عن 80٪ من فجواتها وهي: أيسلندا والنرويج وفنلندا ونيوزيلندا والسويد وألمانيا ونيكاراغوا وناميبيا وليتوانيا.

ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن آيسلندا تعد، للعام الـ14، الدولة الأكثر مساواة بين الجنسين بسدها 91.2٪ من فجوتها، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة 43 بدرجة تعادل 74.8٪.

وتراجعت الولايات المتحدة في الترتيب العام عن العام الماضي (عندما كانت في المرتبة 27 مع تكافؤ 76.9٪) نتيجة للانخفاض الحاد في مؤشر التمكين السياسي، الذي يقيس الفجوة بين الرجال والنساء في أعلى مستويات اتخاذ القرار السياسي.