تفاعل على سبب تقبيل محمد بن سلمان رأس مفتي السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للمهنئين بعيد الأضحى 2023.

وأبرز نشطاء مقطع فيديو تقبيل ولي العهد لرأس مفتي السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ وسط تفاعل وتعليقات على اللقطة التي وصفت بأنها تأتي من منطلق "احترم العلماء" وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية.

وقال ولي العهد السعودي في كلمة ألقاها خلال مراسم الاستقبال إن "ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل - بحول الله - بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية".

وتابع قائلا إن "التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها".