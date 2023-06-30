دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأسلوب رده على شخص دعا له بالأجر على خدمة الحجاج وسط تفاعل.

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول شخصا يخاطب ولي العهد السعودي قائلا: "الأعداد (الحجاج) مضاعفة في الحرمين الله لا يحرمكم الأجر.." ليرد الأمير محمد بن سلمان قائلا: "الحمد لله الحمد لله واجبنا خدمتهم.. جهد الجميع في هذا البلد ان شاء الله الأجر لكل أهل هذا البلد.."

مقطع الفيديو المتداول كان خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي لكبار الشخصيات من المهنئين بحلول عيد الأضحى 2023، نيابة عن العاهل السعودي في الديوان الملكي بقصر منى، الأربعاء.

وفي كلمته حينها قال الأمير محمد بن سلمان: "إن ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل - بحول الله - بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية"، مضيفا: "التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها".