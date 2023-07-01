لقطة لوزير سعودي مع 4 مرافقين في منشأة الجمرات تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، يسير في منشأة الجمرات مع 4 مرافقين خلال موسم الحج 2023 الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة العربية السعودية على صفحتها بتويتر قائلة بتعليق: "شاهد وزير الحج السعودي "توفيق الربيعة" يتفقد منشأة الجمرات ويرمي الجمرات الـ 3".

وانتهى موسم الحج للعام 2023 لتنتهي الفريضة التي تُعد من أركان الإسلام الخمسة، وأُمر المسلمون الأصحاء بأداء المناسك التي تستمر خمسة أيام مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

ومن بين أحد الجوانب الإضافية لحج هذا العام، هو وصول الحجاج الإيرانيين، بعد أشهر من إبرام اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات.