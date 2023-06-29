تداول فيديو مشاري العفاسي وعدد من أمهم بصلاة العيد في كندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من صلاة عيد الأضحى 2023 التي أمّها القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي في كندا.

ونشر العفاسي سلسلة مقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر ليظهر كذلك بالصف الأول نجم الفنون القتالية الداغستاني، إسلام ماخشيف الذي نشر العفاسي مقطع فيديو منفصل للقاء بينهما.

وفي تغريدة منفصلة نشر العفاسي مقطع فيديو من تغطية قناة CTV للحدث والتي وصفت الحدث بأنه "اجتماع ضخم يعتقد بأنه الأكبر لصلاة عيد أقيمت بمنطقة مفتوحة في كندا".

ولفتت القناة في التقرير إلى حضور نحو 20 ألف شخص للصلاة.