توقف فجأة وسط الطريق.. شاهد ما حصل بفيديو نشرته شرطة أبوظبي

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توقف فجأة وسط الطريق.. شاهد ما حصل بفيديو نشرته شرطة أبوظبي
Credit: @ADPoliceHQ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت شرطة العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مقطع فيديو لحادث مروري نتيجة توقف مفاجئ لصاحب مركبة على طريق سريع.

مقطع الفيديو نشرته شرطة أبوظبي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة ’لكم التعليق‘ فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة".

ويظهر في مقطع الفيديو توقف سيارة بيضاء من نوع "بيك اب" لتقف خلفها سيارتان بصورة خطيرة وسط الطريق قبل أن تأتي سيارة ثالثة سوداء من نوع "ليكزس" وتصطدم بالسيارات المتوقفة.

ولم تقدم شرطة أبوظبي تفاصيل إضافية عن حدوث إصابات في حين يأتي مقطع الفيديو ضمن سلسلة مقاطع توعوية تنشرها الشرطة بالإمارة.

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