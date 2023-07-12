راكبا سيارة فارهة.. المنشد الإسلامي مشاري العفاسي يرد على مهاجمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي، على مهاجمته بسبب صوره بسيارات فارهة وطائرات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال العفاسي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".

وقال العفاسي في تغريدة منفصلة: "توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين".

وفي تغريدة أخرى نشر العفاسي صورة لطائرتين قائلا بتعليق: "عن اذنك.. بركب طيارة.. وللتوضيح: ليست لي".