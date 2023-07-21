بتعليق على فيلم توم كروز.. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما قاله عن فيلم للممثل الأمريكي، توم كروز.

ويقول الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول والذي نشرته قناة العربية السعودية في رد على سؤال من إعلاميين يابانيين: "كل ما أذكره عن توم كروز هو أفلامه الثلاثة (المهمة المستحيلة) ونحن نؤمن أن مهمتنا ممكنة".

وصور مقطع الفيديو المتداول خلال زيارة وزير الطاقة السعودي ووزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح وعدد من المسؤولين، للناقلة "سويسو فرونتير"، التابعة لشركة كاواساكي اليابانية، التي ترسو، حالياً، في ميناء جدة الإسلامي، وهي أول ناقلة بحرية في العالم تُعد لنقل الهيدروجين المسال، حيث اطلع المسؤولون السعوديون على التقنيات المبتكرة التي استُخدمت في بناء الناقلة، وفقا لما نقلته وزارة الطاقة السعودية بتقرير.

وذكرت الوزارة أن المملكة تركز ضمن جوانب أخرى، على إنتاج الهيدروجين، الذي يشكّل أحد مصادر الطاقة النظيفة، وذلك ضمن خطط المملكة الرامية لتحقيق الريادة على المستوى الدولي، في قطاع إنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف".