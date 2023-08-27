"الزكاة وصلت من مصر".. تصريح منسوب لرجل دين كويتي والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات نسبوها للقارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، مشاري العفاسي، الأمر الذي أثار تفاعلا خلال الأيام القليلة الماضية.

التصريحات المزعومة المتداولة تنقل على لسان العفاسي قوله: "حكت لي والدتي، وهي عمرها الآن يقارب (٩٣) عاماً: أنها عندما كانت صغيرة كان ينادي المُنادِي: هلموا هلموا يا بشر فالزكاة وصلت من مصر"، وهو ما نفاه المنشد الإسلامي.

ورد العفاسي في تغريدة على صفحته بمنصة "أكس" (تويتر سابقا): "مصر عزيزة على قلبي، وأهلها غالين، وكرمهم قديمًا وحديثًا لا يحتاج شهادة محب لهم مثل مشاري راشد العفاسي، والعالم من غير المصريين دمه ثقيل ؛ لكن هذا الكلام المنتشر على لساني شائعة حالها حال أي شائعة طالتني ولأن عندي ملايين من الأصدقاء يقولون لي: لا ترد! النتيجة استمرار الشائعات".

واستشهد العفاسي بعدد من الصور لتدوينات متداولة لفت في أحدها إلى تاريخ نشر هذه المزاعم والذي يعود إلى العام 2013.