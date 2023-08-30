دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورا مع صديق والده وعضو مجلس الأعيان، جمال الشوابكة، الذي وافته المنية، الاثنين.

ونشر الأمير الحسين صورتين على صفحته الرسمية بمنصة انستغرام بتعليق باللغتين العربية والانجليزية قال فيها: "عرفتك أميناً مخلصاً وصديقاً وفياً لسيدنا.. جمعتنا الكثير من الذكريات في صغري.. وتعلمت منك الكثير عن حب العسكرية والجيش.. رحمك الله جمال باشا.. إلى جنات الخلد ان شاء الله".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تأثر العاهل الأردني بوفاة جمال الشوابكة خلال مشاركته بالجنازة.

وذكرت قناة المملكة أن الشوابكة ولد في "خشافية الشوابكة ويحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك 2006، ودرجة بكالوريوس الإدارة من جامعة مؤته 1988م، دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م".