وسط تداول حزن الملك عبدالله.. ولي عهد الأردن ينشر صورا لصديق والده المتوفي جمال الشوابكة

متفرقات
نشر
دقيقة قراءة
وسط تداول حزن الملك عبدالله.. ولي عهد الأردن ينشر صورا لصديق والده المتوفي جمال الشوابكة
Credit: alhusseinjo/ instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورا مع صديق والده وعضو مجلس الأعيان، جمال الشوابكة، الذي وافته المنية، الاثنين.

ونشر الأمير الحسين صورتين على صفحته الرسمية بمنصة انستغرام بتعليق باللغتين العربية والانجليزية قال فيها: "عرفتك أميناً مخلصاً وصديقاً وفياً لسيدنا.. جمعتنا الكثير من الذكريات في صغري.. وتعلمت منك الكثير عن حب العسكرية والجيش.. رحمك الله جمال باشا.. إلى جنات الخلد ان شاء الله".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تأثر العاهل الأردني بوفاة جمال الشوابكة خلال مشاركته بالجنازة.

وذكرت قناة المملكة أن الشوابكة ولد في "خشافية الشوابكة ويحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة نيويورك 2006، ودرجة بكالوريوس الإدارة من جامعة مؤته 1988م، دبلوم علوم عسكرية- جامعة مؤتة 1972م".

قد يهمك أيضاً

الأردن.. فيديو تعابير وجه الملك عبدالله بجنازة صديقه جمال الشوابكة

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.