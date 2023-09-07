دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيرته الإندونيسية، ريتنو مارسودي سائلا إياها: "من هذه؟ باربي؟".

ونشرت قناة RT الروسية مقطع الفيديو قائلة إن تعليق وزير الخارجية كان على "صورة امرأة على ملابسها (وزير الخارجية الإندونيسية) في حين كان يرتدي هو قميصا مزركشا إندونيسيا تقليديا".

ويشارك وزير الخارجية الروسي في قمة شرق آسيا الـ18 التي ستعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الخميس، وفقا لما لوكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية.

ونشرت وزيرة الخارجية الروسية صورا للافروف ونظيرته الإندونيسية خلال اللقاء حيث يظهر على قميص الوزيرة صورة امرأة.