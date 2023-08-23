دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في جنوب أفريقيا نيابة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لحضور قمة "بريكس".

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "جنوب أفريقيا تستقبل بحفاوة وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وكان بوتين قد قال خلال كلمة افتراضية ألقاها أمام القمة، الثلاثاء، إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"، وأضاف أن دول مجموعة البريكس "تناقش مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالانتقال إلى العملات الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي بين دولنا الخمس".

وتابع أن روسيا "ستظل موردا غذائيا موثوقا لإفريقيا.. بلغت صادرات الحبوب الروسية إلى إفريقيا 11.5 مليار طن، في عام 2022، وما يقرب من 10 ملايين طن في النصف الأول من عام 2023، وهذا على الرغم من العقوبات غير القانونية المفروضة علينا والتي تعيق بشكل خطير تصدير المنتجات الغذائية الروسية وتعقد النقل والخدمات اللوجستية".

وقال بوتين إن "روسيا قررت إرسال حبوب مجانية إلى 6 دول إفريقية محتاجة، بواقع 25 إلى 50 ألف طن لكل شحنة، بما في ذلك التسليم المجاني".