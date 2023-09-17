الأهرامات "أصلها عراقي".. تداول تصريحات سابقة لسياسي عراقي وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحات سابقة أدلى بها السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، والتي ادعى فيها أن الأهرامات في مصر أصلها عراقي.

وتعود تصريحات فائق الشيخ علي إلى مقابلة أجراها مع "القبس" الكويتية ونشرتها الأخيرة العام 2022، حيث قال: "أستاذ مصري متخصص في الفرعونيات وهو أستاذ الفرعونيات في كلية لندن للدراسات الشرقية في وسط لندن اسمه الدكتور عكاشة الدالي، وكان الدكتور عكاشة كل فترة تبعثه الجامعة إلى مصر يشوف شو آخر الاكتشافات يستحضرها ويصورها بسلايدات ويقرأها ويأتي بها إلى الجامعة.."

وتابع أنه كان من بين الحضور خلال محاضرة لعكاشة الدالي: "عرض (الدالي) سلايدات وقال تتفاجؤون ربما قبل 5 آلاف سنة صارت هجرة عراقية من أرض سومر من جنوب العراق إلى جنوب مصر إلى النيل، السومريين جاؤوا من العراق وسكنوا جنوب مصر وحتى أثبت لكم أنهم أتوا سأعرض لكم بالسلايدات انه خلال زيارتي الأخيرة لمصر أتيت بها، عندي 3 أدلة، الدليل الأول أنه دائما بالمراكب المصرية التي تستخدم في النهر رموزنا نحن لرأس المركب رأس كلب أو رأس قطة هذه رموزنا منذ أن أتى الراقيون جاؤوا برأس أسد رأس ثور احنا في حضارتنا الفرعونية ما عندنا أسد وثور عندنا كلب وقطة وهذه المسائل.."

وأضاف: "قال (الدالي) الدليل الثاني احنا في مصر نزرع القطن والكتان لا نزرع رز ولا قمح أقصد أيام الدولة الفرعونية لما أتوا العراقيين جابوا معهم بذورهم وأكلهم وبداوا يزرعون الرز والقمح فانتشر هذا النوع من الزراعة وإليكم هذه القراءات المسمارية.. والدليل الثالث هو والذي سيثير ضجة في القاعة أن الأهرامات عراقية، تصميم عراقي، السومريون لما أتوا بالآلاف إلى جنوب مصر بدأوا يموتون وعند دفنهم عملوا المقابر مثل الزقورة طوابق تحت الأرض.."