دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر سلطنة عُمان بالمعالم الأثرية التي تحمل بين طياتها قصصاً عن العصور والحقب التي واكبتها سلطنة عُمان على مر التاريخ.

Credit: Riyadh Alhinai

وعلى ارتفاع 2،000 متر عن مستوى سطح البحر، يستطيع الزوار العثور على مقابر كبيكب الأثرية، التي تُعرف محلياً باسم بروج كبيكب، بالقرب من قرية قران فوق هضبة سلماه، وهي مقابر أثرية على شكل خلية النحل، ويعود تاريخها إلى العصر البرونزي قبل نحو 4،000 عام، وهي تُعد أقدم من الأهرامات المصرية، وفقاً لموقع اكتشف عُمان.

Credit: Riyadh Alhinai

وفي أواخر عام 1991، قام فريق من علماء الآثار بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة العمانية بدراسة البروج في الموقع، واكتشف حوالي 90 برجاً في حالة جيدة، وفقاً لما ذكر على موقع وزارة الإعلام العمانية.

ويبلغ ارتفاع بروج كبيكب بين 4 و5 أمتار، وتتخذ الشكل الإسطواني بينما من الأعلى تبدو مستديرة، ويتكون بعضها من جدارين بينهما مساحة مملوءة بالحجارة، بحسب موقع وزارة الإعلام العمانية.

Credit: Riyadh Alhinai

وبسبب وقوعها فوق مرتفعات الجبال، يُعد الطريق إليها صعباً.

ويشرح المغامر العماني، رياض الهنائي، لموقع CNN بالعربية، أن الوصول إلى مقابر كبيكب الأثرية يحتاج إلى سيارة الدفع الرباعي ومهارة في القيادة بسبب وعورة الطريق.

Credit: Riyadh Alhinai

وكانت زيارة الهنائي إلى مقابر كبيكب الأثرية محض صدفة، إذ كان في طريقه للجبل الأبيض لأداء عمله كمهندس مدني، حين استوقفه المشهد الجبلي الخلاب، فقرر أن يلتقط بعض الصور، بحسب ما ذكره.

ويوضح الهنائي أن مقابر كبيكب تتميز بغرابة شكلها، مضيفاً أن الكثير من العمانيين لا يعلمون عن وجودها، وكانت لديه الرغبة الشديدة في إطلاعهم على هذا الكنز المخبأ في وسط الجبال.

Credit: Riyadh Alhinai

ويقول الهنائي: "مشهدها ملفت بشكل كبير للغاية، ويجعلك تعود للوراء مئات السنين وتستكشف كيفية عيش الناس، وماهيه معتقداتهم، حيث أن هذه القبور مترامية على مسافات بعيدة في الجبال".

ومن خلال توثيقه، حاول الهنائي إبراز فن العمارة المستخدم في صف حجارة البروج، وقد شارك صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى يُخبر الناس عن موقها، ليتسنى لهم زيارتها على أرض الواقع.

وبالنسبة إلى الهنائي، يُعد هذا الموقع مزار سياحي أثري مثيراً للاهتمام، إذ قد تكشف عمليات التنقيب فيه عن مقتنيات أثرية مهمة.

ويصف الهنائي تجربة زيارة هذا الموقع قائلاً إن مشاهدة هذه القبور على أرض الواقع تثير الانبهار، فهي تشكل فن معماري عجيب للغاية بشكلها الإسطواني.

Credit: Riyadh Alhinai

ويشير الهنائي إلى أن البروج تضم فتحة صغيرة تشبه الباب من الأسفل، بينما سقفها مفتوحٌ إلى السماء، كما أن طريقة صف الحجارة لتشييدها تمت بمنتهى الدقة والاتقان، على حد تعبيره.