"نحن بدو وسنظل بدو".. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا بتصريح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بكلمة بانطلاق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، الأربعاء.

وأبرز نشطاء حديث الوزير السعودي حول الهوية الوطنية، والتي قال فيها: "علينا أن نكشف عن هويتنا الحقيقية، وما نمثله، وأهم من ذلك مدى قدرتنا على الاندماج والتأقلم في حال توفرت لنا الفرص في عالم أكثر تسامحا، ولهذا السبب أصر على التأكيد مرارا وتكرارا: أجل نحن بدو وسنظل بدو لأن هذا جزء من هويتنا وهي مصدر إلهام وقوة لنا".

وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ’سدايا‘، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة ’STC‘ والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات ’جينيسس‘.. كما يُساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ’اليونيسكو‘، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري آبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة ’ LVMH ‘، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي ’تلفاز‘".

وذكرت الوكالة: "يشارك في إثراء أكثر من 100 جلسة حوارية قياديون ورؤساء تنفيذيون ومؤثرون محليون وعالميون، من بينهم: سمو الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيلو، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية لبنى العليان، والكاتب والمتحدث التحفيزي كريس جاردنر، والنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، والفنانة المختصة في الفنون الرقمية أمريتا سيثي، ونجم برنامج شارك تانك روبرت هيرجافيك، وعدد من المتحدثين من المفكرين والقادة من أنحاء العالم".