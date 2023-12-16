أمير سعودي يثير جدالا بعد انتقاده من يستخدم كلمة "جمهوري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد جدالا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) انتقد فيها الذين يستخدمون كلمة "جمهوري".

وقال الأمير في تدوينته: "أستغرب الثقة المفرطة بالنفس لمن يستخدم كلمة (جمهوري)!.. ياء المتكلم والمتملك أيضًا في آخر الكلمة غاية في الإستفزاز.. الجمهور ليس ملكًا لحضرتك.. هناك جمهور يتذوق ويُعجب بما يُطرح من أعمال ولكن هذا لا يعني أنهم أصبحوا جمهورك!.."

وعلق صاحب حساب "ممدوح الردادي" قائلا: "تراها طال عمرك مثل اللي يقول متابعيني"، ليرد الأمير قائلا: "اختلف معك عندما تقول متابعيني لا أرى فيها تعاليًا فعندما تكون متواجداً في وسيلة من وسائل التواصل يكون لك متابعين".

وكتب صاحب حساب "ناشي الرفاعي" معلقا: "اعتقد سمو الأمير سبق قلت جمهوري إذا لم تخني الذاكرة"، ليرد الأمير: "خانتك الذاكرة خيانة شديدة.. ليتك تثبت ذلك الله يحفظك"، في حسن كتب صاحب حساب "Mohammed Al-Yahya" قائلا: "طيب سيداتي سادتي؟ هل الياء هنا تعني التملك؟ ربما معك حق.. والافضل استخدام ايها السيدات والسادة"، ليكتب الأمير رادا: "الموضوع هنا مختلف فعندما تقول سيدي أنت لا تضخم ذاتك ولا تتعالى على من تخاطبه".