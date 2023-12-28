أول بيان من شركة أبل على تعليق محكمة الاستئناف حظر بيع الساعات الذكية

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أول تعليق من شركة أبل على تعليق محكمة الاستئناف حظر بيع الساعات الذكية
Credit: Michael M. Santiago/Getty Images

(CNN) --  أعلنت شركة أبل، الأربعاء، أنها ستعود على الفور إلى بيع ساعاتها الذكية في متاجر البيع بالتجزئة، بعد أن أوقفت محكمة الاستئناف مؤقتا حظرا فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية على بعض ساعات أبل.

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وأضافت أبل، في بيان، أنها ستعرض مرة أخرى الساعات المتضررة للبيع على موقعها الإلكتروني بدءا من الخميس.

وتابعت الشركة أنها ستبيع "التشكيلة الكاملة للساعات للعملاء في الوقت المناسب للعام الجديد".

وقالت إن الساعات ستكون متاحة في منافذ البيع مختارة، ولكنها ستوسع نطاق التوفر على نطاق أوسع بحلول السبت.

وذكرت أنها "عملت بلا كلل على مدى سنوات عديدة لتطوير التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من الحصول على ميزات الصحة والعافية والسلامة الرائدة في الصناعة".

وقالت: "يسعدنا أن محكمة الاستئناف قد أوقفت أمرالحظر بينما تنظر في طلبنا، ونحن في انتظار استئنافنا الكامل".

يذكر أن لجنة التجارة الدولية فرضت الحظر على شركة أبل بسبب انتهاكات براءات الاختراع مزعومة.

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