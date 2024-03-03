وسيم يوسف يثير تفاعلا بتوضيح "لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأكاديمي الإماراتي ومستشار الشؤون الدينية، وسيم يوسف، إنه "لن تجد بالقرآن عقوبة لمن ترك الصلاة وليس لمن كفر بها"، مثيرا تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره وسيم يوسف على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "لن تجد في القرآن قط عقوبة لمسلم ترك الصلاة لأن الصلاة تأتي بالحب والله لا يجبر عبدا على حبه، لن تجد، الله عز وجل لا يجبر أحد على حبه، الله عز وجل ما خاطب عقوبة الصلاة للمسلمين خاطب لمن كفر بالصلاة.."

وتابع وسيم يوسف قائلا: "وعليه فإن ’ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين‘ (الآية) إذا هذه عن الكفار، الدليل أن الله ختمها (الآية) ’وكنا نكذب بيوم الدين‘.. ’فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ‘ هنا يتكلم الله عمن كفر بالصلاة لكن لم يخاطب الله قط مسلم ترك الصلاة لأن الصلاة يريدها الله أن تقبل عليها حبا، ولو ذكرها الله كأنه يجبر المسلم على حبه والله لا يجبر أحدا على حبه، إذن الصلاة دافعها حب لله أكثر من أن يكون دافعها خشية من الله لهذا لم يذكر عقوبتها.."

وفي تعقيب لاحق، قال وسيم يوسف: "الذي يستدل بقوله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.. نقول له أكمل الآية: إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.. انتبه لقوله تعالى ’وآمن‘ دل على أنه لم يكن مؤمناً !مصيبتنا أننا تعلمنا كل شيء إلا روعة القرآن بكل شيء".