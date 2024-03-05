دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقًا)، على أعطال طالت منصات ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وثريدز، الثلاثاء.

وأبلغ عشرات الآلاف على الأقل من منصات ميتا عن مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع، الثلاثاء، حسب موقع Down Detector الذي يتتبع انقطاعات الشبكة.

من جانبه، كتب إيلون ماسك ساخرًا، في منشور على موقع إكس: "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".

وواجه مستخدمو فيسبوك صعوبة في الوصول إلى حساباتهم، ولاحظ آخرون إشعارات على إنستغرام تفيد بحدوث خطأ ما. كما تعطل تطبيق ثريدز، نظير منصة إكس، وأظهر للمستخدمين رسالة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا".

في هذه الأثناء، قال آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: "نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. نحن نعمل على هذا الأمر الآن".