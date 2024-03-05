عطل واسع النطاق يضرب فيسبوك وإنستغرام وثريدز.. ومتحدث باسم "ميتا" يعلق

(CNN)-- تعطلت منصات شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، عن آلاف المستخدمين، الثلاثاء.

أبلغ ما يصل إلى 500 ألف من مستخدمي فيسبوك عن مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع، الثلاثاء، وفقًا لموقع Down Detector الذي يتتبع انقطاع الخدمة.

تم إصدار حوالي 50 ألف بلاغ انقطاع فيما يتعلق بإنستغرام و10 آلاف بلاغ آخر لفيسبوك مسنجر، على الرغم من أن عدد التقارير قد بدأ بالفعل في الانخفاض خلال ساعة من بدايتها.

اكتشف بعض المستخدمين أنه تم تسجيل خروجهم من حساباتهم على فيسبوك. تلقى آخرون إشعارات على إنستغرام تفيد بحدوث خطأ ما.

كما تعطل تطبيق ثريدز، وهي نسخة شركة ميتا المنافسة لمنصة إيلون ماسك، إكس (تويتر سابقًا)، وأظهر للمستخدمين رسالة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا".

أظهرت صفحة حالة ميتا، الثلاثاء "اضطرابات كبيرة" تؤثر على تسجيل الدخول إلى فيسبوك.

وقال آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: "نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا. نحن نعمل على هذا الأمر الآن".