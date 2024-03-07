"لينكد إن" تعلن عودة خدماتها بعد عطل واسع النطاق

(CNN)-- أعلنت منصة "لينكد إن" المملوكة لشركة مايكروسوفت، الأربعاء، عودة خدماتها بعد عطل واسع النطاق.

وكان موقع داون ديتكتور دوت كوم، المتخصص في تتبع انقطاع خدمات المواقع الإلكترونية، قال، في وقت سابق، إن عشرات الآلاف من مستخدمي "لينكد إن" أبلغوا، الأربعاء، عن تعطل خدمات المنصة.

ولاحقا، أكدت "لينكد إن"، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، حدوث مشكلة وأن فرقها "تعمل على حلها"، وظهرت رسالة لمستخدمي المنصة تبلغهم بأن "هناك مشكلة".

وتراجع عدد البلاغات عن عن انقطاع الخدمة من 44 ألف بلاغ إلى 25 ألف، وأكد ممثل "لينكد إن" أن المنصة عادت للعمل خلال ساعة، فيما ظهرت رسالة على المنصة تقول للمستخدمين إن "المشكلة لا تزال قيد التحقيق".

يذكر أن عطل "لينكد إن" جاء بعد يوم من أعطال طالت منصات ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وثريدز.

وواجه مستخدمو فيسبوك صعوبة في الوصول إلى حساباتهم، ولاحظ آخرون إشعارات على إنستغرام تفيد بحدوث خطأ ما، كما تعطل تطبيق ثريدز، نظير منصة إكس، وأظهر للمستخدمين رسالة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا".

وأبلغ عشرات الآلاف على الأقل من منصات ميتا عن مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع، الثلاثاء، حسب موقع داون ديتكتور دوت كوم.