"أنتم وش تدورون".. رد وزير الصحة السعودي على سؤال مريض يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام سعودية محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، وحوار له مع أحد المرضى الذي قام بزيارتهم.

مقطع الفيديو المتداول كان خلال زيارة الجلاجل لأحد المستشفيات في المدينة المنورة حيث يقول له رجل مُسن من بين المراجعين للمستشفى: "أنتم وش تدورون هنا"، ليرد عليه الوزير السعودي: "حنا ما ندور شين حما نمشي وولدك أبلشنا وقال تعال لازم لتشوف أبوي قلت أبشر أجي أشوف أبوك.."

ويذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة للمدينة المنورة، الأربعاء، وزار المسجد النبوي ومسجد قباء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكذلك نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو من استقبال الأمير محمد بن سلمان في قصر طيبة بالمدينة المنورة عددا من رجال الدين والمسؤولين ومواطنين قدموا للسلام عليه.