دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية في السعودية مقطع فيديو يظهر إقدام سائق سيارة على صد مركبة أخرى كانت بطريقها لدهس طفل في مقطع فيديو وصفه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المدهش" و"البطولي".

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قائد السيارة "الشجاع" يقود سيارته البيضاء على شارع ويلمح طفلا يسير منتصف الطريق وفي الوقت ذاته يرى سيارة رمادية اللون تسير بسرعة في الاتجاه ذاته ليقوم بالانعطاف فجأة إلى اليسار والاصطدام بالمركبة ويحرف مسارها للحيلولة دون إصابة الطفل.

وأعادت قناة العربية السعودية نشر مقطع الفيديو على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "فيديو متداول لمواطن في محافظة الخرج قام بمنع قائد مركبة من دهس طفل من خلال تصرف بطولي وفريد"، ناشرة مقابلة مع السائق بعد تداول الفيديو بشكل واسع.

وقال السائق في مقابلة قناة العربية ويدعى عبدالله مدلول العنزي، حيث قال: "بصراحة أنا ما أشوفه موقف بطولي أنا أشوفه موقف واجب لكل رجل شهم يرى مثل هذا الموقف قادمه وأي واحد يكون في موقفي أكيد يقوم بنفس العمل هذا ولا اعتبره أنا شجاعة صراحة".