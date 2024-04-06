غرائب.. رياح تسحب 3 أشخاص من نوافذ شققهم ليلقون حتفهم في الصين

(CNN)-- لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن أخرجتهم رياح تشبه الإعصار من نوافذ شققهم في جنوب الصين، حيث شهدت المنطقة طقسًا قاسيًا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة CCTV الحكومية، الخميس، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة جيانغشي منذ أن بدأت الرياح القوية بشكل استثنائي، الأحد، وأضافت أن أكثر من 5400 منزل تضرر وتأثر 313 ألف شخص، وتم إجلاء حوالي 1600 منهم إلى أماكن آمنة.

وكان من بين الضحايا امرأة في الستينيات من عمرها وحفيدها البالغ من العمر 11 عامًا، وقد انتزعتهما الرياح القوية مع فراشهما من نوافذ شقتهما، وفقًا لما نقلته قناة CCTV عن تقارير إعلامية.

كما سحبت الرياح الشديدة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا من النافذة بنفس المبنى. وذكرت الإذاعة الحكومية أنه تم التأكد من وفاة الثلاثة.

والتقطت إحدى محطات الأرصاد الجوية سرعة رياح تتجاوز أعلى مستوى وهو 12، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة الأولى، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، بينما رصدت 29 محطة أخرى رياحًا من المستوى 10 و11.