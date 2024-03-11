الصين تمدّد الإعفاء من التأشيرة إلى 6 دول أوروبية.. ما هي؟

مع عودة المسافرين الصينيين.. ما الذي يمكن للوجهات العربية توقعه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن زيارة الصين على وشك أن تُصبح أسهل بالنسبة لبعض المسافرين الأجانب، حيث أعلنت الحكومة الصينية عن خطط لتوسيع سياسة الإعفاء من التأشيرة لتشمل 6 دول أوروبية إضافية.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، عن أن الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ في 14 مارس/آذار الجاري.

وقال وانغ: "أود أن أشارككم أنه اعتبارا من 14 مارس/آذار، ستوسّع الصين، على أساس تجريبي، الإعفاء من التأشيرة لست دول، بما في ذلك سويسرا، وأيرلندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ".

وأُعلن عن إعفاءات التأشيرة لحاملي جوازات السفر السويسرية والأيرلندية في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ كلا البلدين، بحسب ما ذكرته تقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية، وكانت الدول الأخرى التي أدرجها وانغ هي أحدث الإضافات.

وتابع وانغ: "نأمل أن تقدّم المزيد من الدول تسهيلات التأشيرة للمواطنين الصينيين، وأن تعمل معنا لبناء شبكات المسار السريع للسفر عبر الحدود وتشجيع الاستئناف السريع لرحلات الركاب الدولية"، مضيفا أن ذلك "سيجعل الأمر أكثر ملاءمة للمواطنين الصينيين للسفر إلى الخارج ويجعل الأصدقاء الأجانب يشعرون وكأنهم بوطنهم في الصين".

وتُعد التحرّكات الأخيرة التي اتخذتها الصين لتسهيل الزيارة على المسافرين من دول معيّنة جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الخارجية في الوقت الذي يكافح فيه اقتصادها للتعافي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقّعت الصين اتفاقية متبادلة مع كل من تايلاند وسنغافورة للتنازل بشكل دائم عن متطلبات التأشيرة السياحية لمواطني كل منهما اعتبارًا من مارس/ آذار الجاري.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت الصين عن برنامج تجريبي يسمح للزوار من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، وماليزيا بالدخول من دون تأشيرة لمدة 15 يومًا.

ورغم أن المسافرين الأمريكيين لا يزالون بحاجة إلى تأشيرة سياحية لدخول الصين، إلا أنه تم تخفيف القيود ولم يعد يتعين عليهم تقديم دليل على حجز رحلة ذهابًا وإيابًا، أو حجز فندق، أو خط سير رحلة منظّم، أو خطاب دعوة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024.

و أعلنت السفارة الصينية في واشنطن عن المبادئ التوجيهية المخففة حديثًا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مشيرة إلى الرغبة في "مواصلة تسهيل التبادلات بين الأشخاص".

وكان المسافرون الأجانب بطيئين في العودة إلى البلاد، حيث انخفضت أعداد الوافدين في عام 2023 بأكثر من 60% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وسجّلت سلطات الحدود الصينية 35.5 مليون دخول وخروج لمواطنين أجانب العام الماضي، وفقا لما ذكرته الإدارة الوطنية للهجرة. ويمثّل ذلك نحو سبعة أضعاف الرقم المسجّل في عام 2022، عندما كانت البلاد غارقة في عزلة "كوفيد-19" التي فرضتها على نفسها لمدة ثلاث سنوات.

ويمثّل عدد عام 2023 نسبة 36% فقط من إجمالي 97.7 مليون دخول وخروج للمواطنين الأجانب المسجلين في عام 2019، ما يشير إلى طريق طويل نحو التعافي الكامل، رغم ارتفاع الزخم في نهاية العام.