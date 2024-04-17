ما هي مستويات المياه الآمنة عند التنقل خلال الفيضانات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--تُعتبر الفيضانات من الظواهر الطبيعية الخطيرة التي قد تواجهنا، حيث تُسبب خسائر مادية كبيرة وتهديداً للحياة. وعند حدوثها، يصبح التنقل أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولذلك من الضروري اتخاذ الاحتياطات والتوصيات اللازمة لتجنب المخاطر والحفاظ على سلامتك. فيما يلي بعض التوجيهات والخطوات الصادرة عن خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية لتوقي الحذر عند التنقل في حالة الفيضانات.

عند التنقل مشيًا على الأقدام، يجب توقي الحذر لمستوى المياه وعلوه، حيث يمكن لـ15 سنتمترًا من الماء سريع الحركة أن يطيح بشخص بالغ وجرفه بعيدًا. أما في حال التنقل بسيارة صغيرة، بإمكان 30 سنتمترًا من الماء المتحرك جرفها بعيدًا. ونسبة للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي فبإمكان 45 إلى 60 سنتمترًا من الماء المتحرك أن يحمل المركبات الأكبر حجمًا بعيدًا.

كما أضافت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في توصياتها بأنه في حال وصلت إلى منطقة مغطاة بالمياه، فقد لا تعرف عمق المياه أو عمق حالة الطريق أو الأرض تحتها. خاصة خلال فترة الليل، عندما تكون رؤيتك محدودة. سواء كنت تقود السيارة أو تمشي، في أي وقت تصل فيه إلى منطقة غمرتها الفيضانات، استدر ولا تغرق.