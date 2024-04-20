إزالة واتساب وثريدز من متجر التطبيقات في الصين.. وأبل توضح لـCNN

(CNN)-- أزالت شركة أبل تطبيقي واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وذلك بعد أمر من هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد والتي أشارت إلى"مخاوف تتعلق بالأمن القومي".

وقال متحدث باسم شركة أبل، لشبكة CNN، الجمعة: "نحن ملزمون باتباع القوانين في الدول التي نعمل فيها، حتى عندما نختلف"، وأضاف: "إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أمرت بإزالة هذه التطبيقات من متجر التطبيقات بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، وتابع: "هذه التطبيقات ستظل متاحة للتنزيل على جميع المتاجر الأخرى التي تظهر فيها".

وتم حظر التطبيقين، المملوكين لشركة ميتا، بالفعل في الصين ولم يتم استخدامهما على نطاق واسع، ولا يمكن الوصول إليهما في الصين إلا باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) التي يمكنها تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة BDA China للاستشارات الاستثمارية ومقرها بكين دنكان كلارك إن إزالة التطبيقات من قبل شركة أبل "يضيف المزيد من المسافات بين عوالم التكنولوجيا المنفصلة بالفعل" في البلاد وخارجها.

وأضاف: "سيسبب ذلك إزعاجا للمستهلكين والشركات (في الصين) الذين يتواصلون مع العائلة أو الأصدقاء أو العملاء في الخارج، حتى لو استخدموا شبكات VPN للوصول إلى التطبيقات الحالية، فإنها بمرور الوقت ستصبح قديمة وتتطلب التحديث".

ولا تزال تطبيقات الوسائط الاجتماعية الغربية الشهيرة الأخرى، بما في ذلك إكس (تويتر سابقا) وفيسبوك وإنستغرام وماسينجر، متاحة على متجر تطبيقات أبل في الصين، وفقا لفحص أجرته CNN.

ويأتي إعلان عملاق التكنولوجيا على خلفية انخفاض مبيعات أيفون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تراجعت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة مذهلة بلغت 10% في الربع الأول من هذا العام، وفقا لشركة أبحاث السوق IDC .

وفقدت الشركة زخمها في الصين، حيث أضر النظام الاقتصاد القاسي والمنافسة المتزايدة بشركة أبل خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لشركة IDC، من المرجح أن تستمر عودة ظهور هواوي وغيرها من العلامات التجارية الصينية، لتحول المستهلكون الصينيون الذين كانوا يفكرون في شركة أبل ذات يوم، إلى العلامات التجارية الوطنية.

وإلى جانب كونها مركزا رئيسيا للإنتاج، تظل الصين سوقا مهما لشركة أبل، حيث إنها أكبر سوق بعد الولايات المتحدة، وتواصل الشركة تقديم خصومات في البلاد للمساعدة في تعزيز المبيعات.

وزار الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك شنغهاي، الشهر الماضي، لافتتاح ثاني أكبر متجر لأبل في العالم.