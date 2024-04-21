دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، ومفاجأته لرجل مسن بتقبيل يده خلال تكريمه الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الشيخ محمد بن زايد يكرّم سعيد نصيب بالمر المنصوري الذي كان جالسا على كرسي متحرك خلال مراسم تسليم جائزة أبوظبي وحديثه معه قبل أن يفاجأ المنصوري بتقبيل الرئيس الإماراتي ليده.

وبأعقاب ذلك تداول نشطاء تصريحات مصورة للمنصوري قال فيها: "هو (محمد بن زايد) الغنيمة ولله الحمد وابشركم أننا في عز ومعزّة ربانا زايد وبعد زايد ربانا محمد وعياله واخوانه ما خلو علينا (حاجة) من كل شيء ما خلو علينا (حاجة) ونحمد الله ونشكره الذي مد أيديهم في الخيرات وأظهروا حقنا وحق غيرنا.."

ونشرت جائزة أبوظبي على صفحتها الرسمية بتويتر أن المنصوري يعد "نموذجًا في العطاء وعمل الخير والمواطنة الصالحة، ومن أبرز إسهاماته دعمه مجال التعليم في منطقة الوثبة لأكثر من 30 عامًا، ليصبح قدوة لأجيالٍ لا تزال تذكر تشجيعه ودعمه لها في طلب العلم وخدمة الوطن".

وكان الشيخ محمد بن زايد قد أثار تفاعلا في التكريم ذاته بأسلوب استماعه للفتاة التونسية، ايمان الصفاقسي خلال تكريمها لدورها البطولي خلال حريق في العاصمة الإماراتية، أبوظبي العام 2022.