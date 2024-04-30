دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصورة تعكس هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في السعودية، ومنها مشهد الأمطار في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على منصة "اكس"، تويتر سابقاً ، فيديو يعكس غزارة تساقط الأمطار على المدينة المنورة وعلقت عليه بالقول: " تهناكم الرحمة".

وكتب أحد مستخدمي "إكس" تعليقا قال فيه: "تهناكم الرحمة واحدة من العبارات المشهورة في الدول العربية، حيثُ يقصد بها الدعاء بالخير والرحمة للإنسان بمعنى أن تُظلل رحمة الله تعالى حياة هذا الإنسان، كثيرًا ما تُردد تلك العبارة أثناء هطول الأمطار، وذلك بهدف الإكثار من الدعاء إلى الله-سبحانه وتعالى- بالأدعية التي يحتاج الإنسان".

وعبر نشطاء أخرون عن فرحتهم العارمة بـ"أمطار الخير" مرددين عبارات الحمد والشكر مثل: "اللهم اجعلها امطار خير وبركه"، و"يهناكم الإيمان".

وفي هذا الجانب بدأت مهام معالجة آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة المنورة، عبر فرقها الميدانية، حيث سخرت أمانة المدينة المنورة 146 معدة وآلية، وشارك أكثر من 1200 من الكوادر العاملة لمعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد "استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية".

يأتي هذا بعدما شهدته مدينة أبها من عاصفة غبارية نتج عنها اعصار قمعي سبب حالة من الذهول جراء الحالة الجوية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الأرصاد في السعودية عبر صفحته على "إكس" تويتر سايقاً: "الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية".

وأضاف قائلا: "ندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها".