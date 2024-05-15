وزير خارجية أمريكا يغني ويعزف الغيتار في حانة بكييف

(CNN) – عزف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الغيتار، الثلاثاء، مع فرقة موسيقية في حانة بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال زيارة إلى البلاد للإعراب عن دعم واشنطن لأوكرانيا خلال حربها ضد روسيا.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر صورة وفيديو لغناء بلينكن وعلق بعبارة: "أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف إلى جانب أوكرانيا".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ظهر في مناسبات عديدةمن قبل وهو يغني ويعزف الغيتار، وقال في فيديو نشره في 2023 وذلك عندما أعلن عن إطلاق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية الجديدة لوزارة الخارجية الأمريكية: "لا أستطيع تفويت فرصة الجمع بين الموسيقى والدبلوماسية".

وكذلك عندما شارك بالعزف على الغيتار مع فريق برنامج The Late Show مع ستيفن كولبرت.