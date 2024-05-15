بلينكن من كييف: بوتين سيدفع ثمن ما دمره في أوكرانيا

ضربة روسية حولتها إلى كتلة لهب.. شاهد ما حدث لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم الاستفادة من الأصول الروسية المصادرة لتوفير التمويل لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال كلمة ألقاها في معهد إيجور سيكورسكي كييف للفنون التطبيقية في أوكرانيا: "الكونغرس منحنا سلطة مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن نعتزم استخدامها"، وأضاف: "ما دمره (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، يجب على روسيا أن تدفع ثمنه لإعادة الإعمار".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل مع دول مجموعة السبع لفعل الشيء نفسه مع "الأصول الروسية المجمدة"، وقال: "يمكن لمجموعة السبع أن تفرج عن مليارات الدولارات وترسل رسالة قوية إلى بوتين مفادها أن الوقت ليس في صالحه".

وتأتي تصريحات بلينكن بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى أوكرانيا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.