مصر.. القبض على عاطل "انتحل صفة فتاة لابتزاز ضحاياه عبر الإنترنت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على عاطل "انتحل صفة فتاة عبر الإنترنت، ثم تواصل مع ضحاياه واستدرجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وابتزازهم ماديا".

وقالت الوزارة، في بيان عبر فيسبوك، إن "التحريات أكدت قيام عاطل بممارسة نشاط غير مشروع من خلال قيامه بانتحال صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه واستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم ماديا".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب".

وفي سياق متصل بالجرائم الإلكترونية، ذكرت الوزارة أنه "تم القبض على عاطل لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بـ23 شخصا على فيسبوك وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم".