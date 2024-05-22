دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعادت المتنبئة اللبنانية، ليلى عبداللطيف نشر ما قتلته بتوقعاتها حيال سقوط طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمقطع فيديو يضم كامل الأجزاء التي تناولت فيها هذه التنبؤات وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبداللطيف في الفيديو الذي نشرته، الثلاثاء، على صفحتها المُعرّفة بمنصة يوتيوب: "رئيس دولة أراه يتعرض لحادثة جوية وهو داخل الطائرة وهذه الحادثة ستثير القلق وستصبح حديث الصحافة ووسائل الإعلام والناس".

واردفت بمقطع من ليلة رأس السنة 2023-2024 على القناة ذاتها: "حادث طائرة بتشغل العالم ولن ينجوا منها أحد للأسف الشديد وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة.."

واستطردت في مقطع آخر ضمن الفيديو: "انفجار طائرة تحمل شخصية بارزة ومهمة ولا استبعد أن تكون هذه الشخصية تابعة لأحد الرؤساء أو الزعماء في العالم.."

وتابعت عبداللطيف في مقطع الفيديو الذي أعادت نشره: "سيشهد العالم رحيل شخصية إيرانية بارزة وسنرى الشارع الإيراني يمتلئ بالحشود بمسيرة وداعية حاشدة وراء نعش الراحل الكبير وربما سنرى حالة الحداد العام في إيران بسبب هذا الحدث.."