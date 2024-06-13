دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقف مع حاج عراقي في أحد المراكز الصحية في مكة.

مقطع الفيديو المتداول تناقلته وسائل إعلام محلية سعودية وعراقية ويظهر اطمئنان الوزير السعودي على صحة ومراجعة الحاج العراقي الذي بدا وكأنه لم يعرف من هو في مقبل الأمر حيث شكا له عدم توفر نوع دواء ليأمر الوزير طاقمه المرافق بإيصاله إلى مكان مكوث الحاج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير أن الجلاجل زار مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وكان في استقباله المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن.

وتابعت: "اطلع معالي وزير الصحة، على سير العمل في أقسام المستشفى والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ، واستمع إلى شرح عن المراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية العاملة خلال موسم الحج وأبرز الخدمات المقدمة".