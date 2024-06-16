دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنساء مكة يطفن حول الكعبة شبه الخالية مع توجه الحجاج إلى عرفات ضمن مناسك الحج الأمر الذي أثار تفاعلا.

مقطع الفيديو تداولته وسائل إعلام سعودية محلية منها قناة الإخبارية المملوكة للدولة بتعليق قالت فيه: "يوم الخُلّيف.. عادة سنوية لنساء مكة المكرمة يحيين به عادة متوارثة منذ قرون ويعرفن بـ’مؤنسات الحرم‘ حتى لا يبقى خاليًا".

ويوم عرفة أو عرفات "مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه (30) متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو (15) كيلو مترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و (6) كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب (10.4) كيلومترات مربعة"، وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر التقرير: "يباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا".