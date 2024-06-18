(CNN)-- أعلنت وكالة الخدمة السرية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، تعرض عميل لديها للسرقة تحت تهديد السلاح، وقالت إنه أطلق النار من سلاحه خلال تصديه للسارق، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية كاليفورنيا، السبت، لحضور حفل لجمع التبرعات.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، في بيان، إن "العميل كان عائدا من مهمة عمل في توستين بكاليفورنيا و أطلق الرصاص أثناء الحادث ولكن لم يعرف ما إذا كان المهاجمون قد أصيبوا، ولكن العميل لم يصب بأذى".

وذكرت إدارة شرطة توستين أن السارق سرق حقيبة العميل لكنها لم تعثر عليه، لكنها وجدت بعض متعلقات العميل في المنطقة، وتحقق في الحادث.

ولم يكن بايدن موجودا في ذلك الوقت حيث غادر حفل جمع التبرعات الذي ضم الرئيس السابق باراك أوباما ونجوم هوليوود مثل جورج كلوني وجوليا روبرتس وكذلك المذيع جيمي كيميل.