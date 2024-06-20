واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثار إعلان شركة "أبل" Appleبمؤتمر المطورين العالمي في 10 يونيو/حزيران عن إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، والشراكة مع OpenAI، صانعة "شات جي بي تي" ChatGPT، العديد من الأسئلة حول كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في منتجات "أبل".

الارتباك قد يكون مبررًا. فشركة "أبل" تطلق في الوقت نفسه مجموعة خاصة بها من نماذج الذكاء الاصطناعي بينما تقوم أيضًا بدمج ChatGPT في أجهزتها وبرامجها. لذا فمن الطبيعي التساؤل عن حدود كل منهما، وربما الأكثر أهمية، ما الذي ستفعله الشركتان بالمعلومات والبيانات الشخصية التي تتلقاها من المستخدمين؟ فالمخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لشركة "أبل"، التي جعلت من الأمن والخصوصية سمة مميزة لعلامتها التجارية.

إليكم ما نعرفه حتى الآن:

الفرق بين الذكاء الاصطناعي من "أبل" Apple Intelligence و ChatGPT

إذا كانت شركة Apple تمتلك الذكاء الاصطناعي الخاص بها، فلماذا تحتاج إلى ChatGPT؟

الجواب هو أن كل منهما يهدف إلى القيام بأشياء مختلفة.

المقصود من Apple Intelligence، الاسم التجاري الشامل لجميع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أبل" هو أن تكون مساعدًا شخصيًا أكثر من أي شيء آخر، مع التركيز على "الشخصي". فهو يأخذ معلومات محددة حول علاقاتك وجهات اتصالك، والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها، والفعاليات التي زرتها، والاجتماعات في تقويمك الخاص، وغيرها من أجزاء البيانات الفردية للغاية حول حياتك.

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ثم تُستخدم تلك البيانات، كما تأمل شركة "أبل" لجعل حياتك أسهل قليلًا، مما يساعدك على البحث عن صورة التقطتها من تلك الحفلة الموسيقية منذ سنوات مضت، أو العثور على الملف المرفق المناسب لإضافته إلى بريد إلكتروني، أو ترتيب إشعارات هاتفك المحمول حسب الأولوية.

ولكن في حين أن نموذج الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence قد يعرف أنك ذهبت في رحلة سيرًا على الأقدام العام الماضي، فإنه يفتقر إلى ما يطلق عليه المسؤولون التنفيذيون في الشركة "المعرفة العالمية"، أي المزيد من المعلومات العامة حول التاريخ والأحداث الجارية وأشياء أخرى أقل ارتباطًا بك بشكل مباشر.

وهنا يأتي دور ChatGPT. سيتمكن المستخدمون من مطالبة Siri بإعادة توجيه الأسئلة والطلبات إلى ChatGPT أو جعل ChatGPT يساعدك في كتابة المستندات داخل تطبيقات "أبل". وقالت شركة "أبل" إنها تخطط للتكامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التابعة لجهات خارجية لاحقًا أيضًا. يزيل التكامل بشكل أساسي خطوة للوصول إلى ChatGPT ويمنح مستخدمي "أبل" وصولاً أكثر سلاسة إلى خدماته.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لبياناتي؟

نظرًا لأنه سيتم استخدام Apple Intelligence وChatGPT لأغراض مختلفة إلى حد كبير، فقد يختلف أيضًا مقدار ونوع المعلومات التي يرسلها المستخدمون إلى كل منهما.

سيتمكن نموذج Apple Intelligence من الوصول إلى مجموعة واسعة من بياناتك الشخصية، بدءًا من اتصالاتك المكتوبة والصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها وحتى سجل أحداث تقويمك الخاص. ولا يبدو أن هناك طريقة لمنع Apple Intelligence من الوصول إلى هذه المعلومات. طلبت CNNمن المتحدث باسم شركة أبل التعليق على ذلك دون رد بعد.

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لن يتمكن نموذج ChatGPT تلقائيًا من الوصول إلى بياناتك الشخصية للغاية، رغم أنك قد تختار مشاركة بعض هذه البيانات والمزيد مع OpenAI إذا قررت استخدام ChatGPT من خلال أجهزة "أبل". في العرض التوضيحي الذي تم تقديمه في مؤتمر المطورين، أظهرت شركة أبل أن Siriتطلب من المستخدم الإذن بإرسال طلبه إلى ChatGPT قبل القيام بذلك.

كجزء من اتفاقها مع أبل، قدمت OpenAI تنازلًا مهمًا، إذ وافقت على عدم تخزين أي طلبات من مستخدمي أبل أو جمع عناوين IP الخاصة بهم، رغم أن كل الأمور متوقفة على ما إذا قررت تسجيل الدخول والاتصال بحسابك على ChatGPT مباشرة وليس عبر "أبل". قد يختار بعض المستخدمين القيام بذلك للاستفادة من سجل ChatGPT الخاص بهم أو المزايا المرتبطة بخطط الحساب المدفوع لـ ChatGPT.

هل يجب أن تثق بشركة "أبل" فيما يتعلق ببياناتك؟

الآن بعد طرح ما سيفعله ChatGPTوما لن يفعله ببياناتك، فماذا عن أبل؟ سيتعين على مستخدمي أبل إرسال معلوماتهم الشخصية واستعلامات الذكاء الاصطناعي إلى OpenAI إذا كانوا يريدون استخدام ChatGPT، لكن قالت أبل إن نموذج Apple Intelligence لن يرسل بيانات المستخدم إلى أي مكان في معظم الأوقات. قدر الإمكان، ستحاول أبل معالجة مطالبات الذكاء الاصطناعي مباشرةً على جهازك باستخدام نماذج أصغر حجمًا تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وهذا مشابه للطريقة التي تعالج بها Apple بالفعل FaceID والبيانات الحساسة الأخرى، والفكرة هي أن معالجة البيانات مباشرة على الجهاز تحد من التعرض للخطر. لا يمكن اعتراض بياناتك أو اختراقها من خادم مركزي إذا لم تنتقل إلى أي مكان.

في حالة احتياج نموذج الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من قوة المعالجة، سترسل Apple Intelligence استعلامك وبياناتك إلى منصة حوسبة سحابية تتحكم فيها أبل، حيث سيلبي نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة الطلب. هذا هو المجال الذي تدعي فيه شركة أبل أنها حققت اختراقًا كبيرًا في حماية الخصوصية.

قالت شركة أبل إنها طورت طريقة جديدة للقيام بالحوسبة السحابية، مما يعني أنه يمكنها إجراء عمليات حسابية على البيانات الحساسة مع ضمان عدم تمكن أي شخص، ولا حتى الشركة نفسها، من معرفة البيانات التي تتم معالجتها أو الحسابات التي يتم إجراؤها. تستعير البنية الجديدة لشركة أبل، المعروفة باسم Private Cloud Compute، بعض مفاهيم الأجهزة والأمان من "آيفون"، بما في ذلك المنطقة الآمنة التي تحمي بالفعل بيانات المستخدم الحساسة على أجهزة أبل المحمولة.

وقال كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، خلال كلمة في مؤتمر المطورين، إنه "مع Private Cloud Compute، لا يتم تخزين بياناتك أبدًا أو إتاحة الوصول إليها لشركة أبل". وقالت الشركة إنه بعد تلبية طلب الذكاء الاصطناعي الخاص بالمستخدم، تقوم خدمة Private Cloud Compute بمسح نفسها من أي بيانات مستخدم مشاركة في العملية.

تدعي أبل أن الحوسبة السحابية الخاصة "ممكنة فقط" بسبب الرقابة الصارمة التي تتمتع بها على نظامها التكنولوجي بالكامل - بدءًا من رقائق الكمبيوتر المتخصصة والمملوكة لها وحتى البرامج التي تربط كل شيء معًا.

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إذا كان صحيحًا أن أبل لا يمكنها رؤية البيانات الشخصية التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة الخاصة بها - وهو ادعاء طلبت الشركة من الباحثين اختباره بأنفسهم لأن تصميم النظام من المفترض أن يتم فحصه - فإن ذلك يميز طريقة أبل عن الشركات الأخرى. على سبيل المثال، عند استخدام ChatGPT، تكشف OpenAI أنها تستخدم بياناتك لمواصلة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. مع Private Cloud Compute، لن تضطر نظريًا إلى منح بياناتك طواعية إلى "أبل" لتدريب الذكاء الاصطناعي.

ماذا عن بيانات التدريب الخاصة بنماذج أبل للذكاء الاصطناعي؟

لم تظهر نماذج الذكاء الاصطناعي من أبل من العدم. وكان لا بد من تدريبهم أيضًا، تمامًا مثل النماذج التي تقدمها الشركات الأخرى. وهذا يثير تساؤلات حول الجهة التي استخدمت بياناتها، وكيف.

في وثيقة تقنية، قالت أبل إن نماذجها مدربة "على البيانات المرخصة، بما في ذلك البيانات المختارة لتعزيز ميزات محددة".

وأضافت الشركة: "نحن لا نستخدم أبدًا البيانات الشخصية الخاصة لمستخدمينا أو تفاعلات المستخدم عند تدريب نماذجنا الأولية، ونطبق مرشحات لإزالة معلومات التعريف الشخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان المتاحة للجمهور على الإنترنت".

ومع ذلك، فقد اعترفت أبل ببحثها في الإنترنت العام عن البيانات التي استخدمت بعد ذلك في تدريب نماذجها الخاصة، مما يجعلها مشابهة إلى حد ما لشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، التي واجه بعضها دعاوى قضائية بشأن حقوق الملكية، وأثارت جدلاً حول ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة قد استفادت بشكل غير عادل من عمل البشر.

لم تذكر أبل ما هي المعلومات المستندة إلى الإنترنت العام التي استوعبتها. لكنها ذكرت أنه يمكن لمديري ومطوري المواقع إضافة تعليمات برمجية إلى مواقعهم تمنع "أبل" من جمع بياناتهم. لكن هذا يضع العبء بشكل مباشر على عاتق الناشرين لحماية ملكيتهم الفكرية، وليس الشركة.