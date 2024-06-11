دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة آبل، الاثنين، نظام تشغيل iOS 18‏، وهو أكبر إصدار يتميز بمزيد من خيارات التخصيص، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وطرقا جديدة لإدارة الرسائل الواردة في تطبيق البريد، وتطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

ومع نظام التشغيل iOS 18 الجديد، ستمنح آبل المستخدمين خيار "قفل»"تطبيقات معينة، مما يجعلها متاحة فقط عبر Face ID أو Touch ID أو رمز مرور المستخدم

وقد تكون الميزة مفيدة بشكل خاص لحماية تطبيقات مثل التطبيق المصرفي أو تطبيق التأمين أو إذا كنت تسلم هاتفك لعرض الصور أو الحصول على رقم هاتف شخص ما.

وسيتمكن المستخدمون من ترتيب التطبيقات والأدوات في أي منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية، وتخصيص الأزرار الموجودة أسفل شاشة القفل، والوصول السريع إلى المزيد من أدوات التحكم في مركز التحكم.

ويتم تنظيم مكتبات الصور تلقائياً وعرضها في مكان واحد جديد في تطبيق الصور، كما أن المجموعات الجديدة تجعل الوصول إلى الصور المفضلة سهلاً.

ويعمل تطبيق البريد على تنظيم صندوق البريد الوارد وتبسيطه من خلال تصنيف رسائل الإيميل إلى فئات باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز.

كما يأتي iMessage بتأثيرات نصية جديدة كلياً. ويمكن للمستخدمين الآن التواصل عبر الأقمار الصناعية من خلال تطبيق الرسائل عندما لا يتوفر اتصال خلوي أو اتصال Wi-Fi، وذلك بقوة التكنولوجيا غير المسبوقة التي تعمل بها قدرات الأقمار الصناعية الحالية في iPhone.‏‏‏ ‏‏

كما يقدم iOS 18 نظام Apple Intelligence، وهو عبارة عن نظام ذكاء شخصي لأجهزة iPhone وiPad وMac، يجمع قوة نماذج التوليد بالسياق الشخصي ليقدم ذكاءً بمستوى مذهل من النفع والملاءمة.

وصُمم نظام Apple Intelligence لضمان الخصوصية، وهو مدمج بعمق في iOS 18 وiPadOS 18 وMacOS Sequoia. ويستفيد من قوة شرائح Apple silicon لفهم اللغة والصور وإنشائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر التطبيقات، واستخلاص البيانات من السياق الشخصي، ليسرّع المهام اليومية ويبسّطها.

وقال كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "يسعدنا تقديم نظام iOS 18، إنه إصدار ضخم يتمتع بميزات مذهلة تشمل مستويات جديدة من القدرات وخيارات التخصيص، وتطبيق الصور بتصميم جديد، وطرقاً قوية للغاية للبقاء على اتصال باستخدام تطبيق الرسائل، والعديد من المزايا الأخرى لجميع المستخدمين".

وأضاف: "كما يمثل هذا الإصدار بداية فصل جديد من الذكاء الشخصي بفضل تقنية Apple Intelligence، والتي تقدم تجارب ذكية وقوية ومفيدة من شأنها أن تغير تجربة iPhone، كل ذلك مع وضع الخصوصية على رأس الأولويات. ولا يسعنا الانتظار لنرى المستخدمين وهم يجرّبونه ويستمتعون به".

ومع أدوات الكتابة (Writing Tools) الجديدة كلياً على مستوى النظام بالكامل والمدمجة في نظام iOS 18، يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النصوص وتدقيقها وتلخيصها أينما أرادوا بما في ذلك تطبيقات البريد، والملاحظات، وPages إلى جانب التطبيقات الخارجية.

ويقدم iOS 18 ميزة استخدام تطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية عندما لا تتوفر الاتصالات الخلوية واتصالات Wi-Fi. يعمل تطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية بتكنولوجيا الأقمار الصناعية غير المسبوقة الموجودة على جهاز iPhone نفسها، حيث يطلب من المستخدمين الاتصال تلقائياً بأقرب قمر صناعي مباشرة من التطبيق لإرسال واستقبال النصوص والإيموجي والردود التفاعلية عبر رسائل iMessage والرسائل النصية.

وسيتوفر تطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية في نظام iOS 18 مع ميزات الأقمار الصناعية التي توفرها آبل حالياً بالولايات المتحدة في iPhone 14 وأحدث.

ومن بين مزايا نظام التشغيل الجديد ما يلي:

تحسينات على تطبيق البريد

سوف يقدم تطبيق البريد في وقت لاحق من هذا العام طرقاً جديدة تمكّن المستخدمين من إدارة البريد الوارد والبقاء على اطلاع دائم. تقوم ميزة التنصيف على الجهاز بتنظيم رسائل الإيميل الواردة على الجهاز وتصنيفها إلى عدة أقسام، حيث تشمل فئة "Primary" للرسائل الشخصية والبريد العاجل، و"Transactions" للإيصالات وتأكيد الحجوزات، و"Updates" للأخبار والإشعارات الاجتماعية، و"Promotions" للإيميلات التسويقية والقسائم الشرائية.

تحديثات ضخمة لمتصفح سفاري

يُقدم سفاري، المتصفح الأسرع في العالم، الآن طريقة أسهل لاكتشاف المعلومات على مواقع الويب مع ميزة Highlights إلى جانب الاستمتاع بتجربة ميزة القارئ في تصميمها الجديد.

وباستخدام قدرات التعلم الآلي، يمكن لمتصفح سفاري إظهار المعلومات الرئيسية لصفحة الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الحصول على ملخص لإحدى المقالات، أو الاطلاع سريعاً على موقع مطعم أو فندق أو أحد المعالم، أو الاستماع مباشرةً إلى أغنية لأحد الفنانين عبر تصفح مقال عن الأغنية أو الألبوم.

تطبيق Passwords

يعتمد تطبيق Passwords‏ الجديد على مفهوم سلسلة المفاتيح الذي قدمته آبل لأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً، لكي يسهل على المستخدمين الوصول إلى كلمات المرور ومفاتيح المرور وكلمات مرور شبكات Wi-Fi ورموز التحقق. يتضمن التطبيق أيضاً تنبيهات للمستخدمين فيما يتعلق بنقاط الضعف الشائعة مثل كلمات المرور التي يسهل تخمينها أو استخدامها عدة مرات، والتي تظهر في تسريبات بيانات معروفة.

ميزات خصوصية جديدة مصممة لتمكين المستخدمين

كما يمنح نظام iOS 18 المستخدمين مزيداً من التحكم من خلال عدة أدوات للتحكم في اختيار من يمكنه رؤية التطبيقات، وكيفية مشاركة جهات الاتصال، وكيفية توصيل الاكسسوارات بأجهزة iPhone.

حيث توفر التطبيقات المقفلة والمخفية الراحة للمستخدمين والاطمئنان بأن المعلومات التي يرغبون في الحفاظ على خصوصيتها، مثل إشعارات التطبيقات ومحتواها، لن يراها الآخرون من دون قصد. ويمكن للمستخدمين الآن قفل أحد التطبيقات؛ ولمزيد من الخصوصية، يمكنهم إخفاء تطبيق معين، ونقله إلى مجلد التطبيقات المقفلة والمخفية. وعند قفل التطبيق أو إخفائه، يتم إخفاء المحتويات مثل الرسائل أو رسائل الإيميل داخل التطبيق ولا تظهر في الإشعارات والبحث والأماكن الأخرى عبر النظام.

كما يمنح نظام iOS 18 المستخدمين القدرة على التحكم من خلال السماح لهم باختيار جهات اتصال محددة لمشاركتها مع أحد التطبيقات.