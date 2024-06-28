دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا أحدث صورة نشرتها الملكة رانيا للزوج الملكي.

الصورة نشرتها والدته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلاد الأمير الحسين قائلة بتعليق على صفحتها بمنصة فيسبوك: "‎كل عام والغالي حسين بألف خير.. ان شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم".

وسبق للديوان الملكي الأردني إعلان أن ولي العهد وزوجته ينتظران مولودهما الأول صيف العام الجاري، وكان ولي العهد الأردني قد عقّب في مقابلة على قناة العربية على توقعاته عن شعور الأبوة، قائلا: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

ويذكر أن الأميرة رجوة الحسين تصدرت بفستان الحمل "الترند" على منصات التواصل في الأردن والعالم العربي، مطلع الشهر الجاري، وتم نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة، بينما تنتظر العائلة الملكية الهاشمية، المولود الأول للأميرين، خلال الصيف الحالي.