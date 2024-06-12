دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تعليق نشره على فوز المنتخب الأردني على نظيره السعودي في ختام الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مساء الثلاثاء.

ونشر ولي العهد الأردني صورة للنتيجة النهائية للمباراة عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة انستغرام قائلا بتعليق: "الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق! أداء مميز من الأخضر السعودي"، مرفقا ذلك بأغنية "أردنية سعودية".

وعلى أرض ملعب الأول بارك في السعودية، تجاوز المنتخب الأردني على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، بعد أن افتتح "الأخضر السعودي" أهداف المباراة عبر علي لاجامي في الدقيقة 16، ليعادل علي علوان النتيجة لمنتخب النشامى بالدقيقة 27 قبل تعزيز اللاعب نور الروابدة النتيجة ومنح المنتخب الأردني.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 13 نقطة وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي حل وصيفا بالرصيد ذاته.