(CNN)-- قالت الشرطة المحلية إن سائحًا إسبانيًا سحق حتى الموت تحت أقدام قطيع من الفيلة داخل متنزه بيلانسبيرغ الوطني بجنوب إفريقيا، بعد أن ترك سيارته لالتقاط صورة قريبة للحيوانات التي تتكاثر.

وقالت الشرطة: "هاجمت انثى فيل بالغة الرجل، الذي ركض بعد ذلك... (لكن) للأسف لم يتمكن من الهروب أو تفادي الفيلة، التي انضم إليها القطيع بأكمله، وقبض على السائح ودهسه حتى الموت".

ووفقًا للمتحدث باسم شرطة المقاطعة، ساباتا موكغوابون، فإن السائح الذي لم يذكر اسمه، والبالغ من العمر 43 عامًا، زار محمية الصيد، الأحد، في سيارة خاصة، مضيفا في بيان أرسل إلى شبكة CNN، الأربعاء، إنه كان برفقته خطيبته وامرأتين أخريين.

وقالت الشرطة إنه أثناء تجول السائح في الحديقة، "شاهد الرجل ثلاثة أفيال وثلاثة عجول"، مضيفة أن "الرجل أوقف السيارة ونزل منها واقترب لالتقاط الصور" قبل أن يهاجمه القطيع ويقتله.

وتشير أقوال الشهود الذين رأوا الحادث برمته إلى أن أنثى الفيل التي هاجمت السائح ربما فعلت ذلك لحماية القطيع وصغار الفيلة.

وقال مجلس السياحة بالإقليم في بيان إن السائح الإسباني "لم يستجب لتحذيرات" زملائه الركاب وركاب مركبتين أخريين كانتا في مكان الحادث "قبل أن يقترب من الأفيال" التي كانت تتغذى على الطريق".

وذكرت صحيفة لا فانغارديا الإسبانية أن السائح يدعى كارلوس لونا، وقالت إنه من سرقسطة.

وتعد محمية بيلانسبيرغ رابع أكبر حديقة في جنوب إفريقيا ومقصدًا سياحيًا شهيرًا. كما أنها موطن لأكثر من 7000 حيوان، وفقًا لموقعها على الإنترنت.