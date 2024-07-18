بالصور.. أنصار ترامب يضعون ضمادات على آذانهم في مؤتمر الحزب الجمهوري

(CNN)-- وضع أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمادات على آذانهم اليمنى خلال حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يعقد في ميلووكي بولاية ويسكنسن، الخميس.

ويأتي ذلك على غرار ما فعله ترامب بعد ظهوره هذا الأسبوع عقب محاولة اغتياله، السبت، في فعالية انتخابية بولاية بنسلفانيا، حيث غطت ضمادة بيضاء كبيرة جزءا كبيرا من أذنه اليمنى.

وخلال مقابلة إذاعية، قال طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون إنه قام بتقييم طبي لجرح الرئيس السابق في أذنه، وضمده، ووجد أن الرصاصة اقتطعت جزءا من الجزء العلوي من أذنه.

Credit: Joe Raedle/Getty Images

Credit: Joe Raedle/Getty Images

Credit: Andrew Harnik/Getty Images