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بالصور.. أنصار ترامب يضعون ضمادات على آذانهم في مؤتمر الحزب الجمهوري

العالم
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بضمادة على أذنه.. شاهد أول ظهور لترامب وسط ترحيب حار من قبل حشد هائل
04:12
بضمادة على أذنه.. شاهد أول ظهور لترامب بعد محاولة اغتياله وسط ترحيب حار من قبل حشد هائل

(CNN)--  وضع أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمادات على آذانهم اليمنى خلال حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يعقد في ميلووكي بولاية ويسكنسن، الخميس.

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ويأتي ذلك على غرار ما فعله ترامب بعد ظهوره هذا الأسبوع عقب محاولة اغتياله، السبت، في فعالية انتخابية بولاية بنسلفانيا، حيث غطت ضمادة بيضاء كبيرة جزءا كبيرا من أذنه اليمنى.

وخلال مقابلة إذاعية، قال طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون إنه قام بتقييم طبي لجرح الرئيس السابق  في أذنه، وضمده، ووجد أن  الرصاصة اقتطعت جزءا من الجزء العلوي من أذنه.

جانب من الحضور في المؤتمر
Credit: Joe Raedle/Getty Images
جانب من الحضور في المؤتمر
Credit: Joe Raedle/Getty Images
جانب من الحضور في المؤتمر
Credit: Andrew Harnik/Getty Images
جانب من الحضور في المؤتمر
Credit: Joe Raedle/Getty Images

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