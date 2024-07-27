مصر.. إصابة زوجة أيمن نور بوعكة صحية خلال برنامج تلفزيوني وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان إصابة الإعلامية، دعاء حسن، زوجة السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق المقيم خارج مصر، أيمن نور، خلال تقديم برنامجها على الهواء.

ونشر أيمن نور تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) عقب فيها قائلا: "تعرضت الاعلامية دعاء حسن مقدمة برنامج آيه الحكاية على قناة الشرق و(زوجتي) الحبيبة لوعكة صحية طارئة، أثناء تقديم برنامجها -أمس الخميس ٢٦-٧-٢٠٢٤".

وتابع نور في تدوينته: "مما استدعى قطع البرنامج وإعادة بث حوار مسجل مع الناشر هشام قاسم.. وتم على الفور نقلها للمستشفى وإجراء الفحوص وتقرر اجراء جراحة عاجلة صباح اليوم الجمعة بمعرفة الجراح المصري الدكتور محمد العراقي".

وأضاف: "وقد من الله علينا بخروجها بسلامه الله -منذ قليل- من غرفه العمليات، اشكر الله علي لطفه وكرمه، وأسألكم الدعاء بتمام الشفاء".