مصر.. رد من ساويرس على افتراض أحد موظفيه قال "عائلة ساويرس مفيهاش ذكر"

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مصر.. رد من ساويرس على افتراض أحد موظفيه قال "عائلة ساويرس مفيهاش ذكر"
صورة ارشيفية تعبيرية لنجيب ساويرس العام 2015Credit: David Degner/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين متابعيه على منصة أكس (تويتر سابقا) برد على سؤال افتراضي من موظف بإحدى شركاته.

بدأ الأمر بتدوينة من ساويرس قال فيها: "هل مسموح لنا ان ننزعج ونحزن للقبض علي يحيى حسين عبد الهادي؟"، ليرد عليه صاحب حساب "مصر رجعت بألف سلامة" قائلا: "يعنى لو واحد فشركاتك قال بعلو الصوت عائلة ساويرس مفيهاش (ذكر) مش هاترفده أو على أقل تقدير تحوله للتحقيق".

ليرد ساويرس قائلا: "ولا هقربله.. كل واحد حر في رأيه.. ما عدا السب والقذف الذي يعاقب عليه القانون".

ويذكر أن يحيى حسين عبدالهادي هو معارض مصري أثار ردود فعل واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بانتقادات للدولة وسبق أن أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا بحقه العام 2022.

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